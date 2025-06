Inter-Urawa Red Diamonds, chance Luis Henrique più 2 ingressi – SM

Stasera Inter-Urawa Red Diamonds, seconda partita del gruppo E del Mondiale per Club per i nerazzurri. Luis Henrique è pronto a giocare dall’inizio, nonostante il recupero di Denzel Dumfries. Poi, previsti altri due ingressi rispetto alla sfida col Monterrey.

LE ULTIME – Verso Inter-Urawa Red Diamonds, seconda partita del gruppo E del Mondiale per Club. I nerazzurri sono obbligati al successo dopo aver pareggiato all’esordio contro i messicani del Monterrey. Nell’altra sfida del girone, si sfideranno appunto il Monterrey e il River Plate. Pensando all’Inter, la vittoria diventa propedeutica per aspirare alla qualificazione agli ottavi di finale. Questa sera alle 21 italiane (12 locali) il calcio d’inizio presso il Lumen Field di Seattle. Ci saranno dei cambi per quanto riguarda l’undici di Cristian Chivu. In difesa, si prepara Stefan de Vrij, che giocherà al posto di Francesco Acerbi. Nelle ultime ore, il difensore italiano si è reso protagonista anche di una reazione un po’ forse eccessiva contro un tifoso del Psg. Non solo de Vrij, si prepara all’esordio dal primo minuto anche Luis Henrique. Il brasiliano, arrivato proprio ad inizio giugno all’Inter, giocherà sulla fascia destra, nonostante il recupero di Denzel Dumfries. Infine, Federico Dimarco si riprenderà la fascia sinistra. Ecco la probabile formazione.

La probabile formazione di Inter-Urawa Red Diamonds: Luis Henrique e due ingressi

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Sebastiano Esposito.