Inzaghi: «Inter underdog? Squadra, società, tifosi qui la mia percezione»

Inzaghi orgoglioso per quanto fatto dall’Inter durante questi quattro anni e adesso c’è la seconda finale di Champions League da giocare.

SOTTOVALUTATI – Intervistato da TNT Sports, Simone Inzaghi risponde così alla domanda del giornalista che parla di Inter “underdog” nella finale col Psg: «Queste sono le questioni del calcio, noi sappiamo il nostro percorso fatto in questi anni, sappiamo di aver giocato contro squadre fortissime come Bayern Monaco, Barcellona e adesso Psg. Faremo le cose migliori possibili per vincere la partita sabato».

APPARTENENZA – Inzaghi non ascolta quello che si dice fuori: «Importante la percezione della mia squadra, della mia società, dei miei tifosi. Il percorso è stato grandioso in questi 4 anni, abbiamo vinto tanti trofei, abbiamo perso anche qualche partita importante, ma siamo contenti e orgogliosi per quanto fatto».

FINALE – Inzaghi chiama alla massima attenzione i suoi ragazzi: «Ogni momento della partita è decisivo, i singoli episodi saranno importantissimi. Dobbiamo lavorare di squadre».

GOL DI RAPHINHA DEL 2-3 – Infine, il tecnico ritorna alla semifinale col Barcellona e al gol del brasiliano: «Chiaramente subito non ero contento, ma per quello che avevamo fatto nelle due partite sapevo che ce l’avremmo potuto fare. I miei ragazzi ci hanno creduto pure e abbiamo meritato, secondo me, questa finale».