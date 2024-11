Inter, ecco l’Under-23: scelto lo stadio! L’esordio e tutte le informazioni sulla seconda squadra – TS

L’Inter ha deciso di accelerare sul progetto della squadra Under-23, grazie al supporto decisivo di Oaktree. Come specificato questa mattina da Tuttosport, è già stato individuato il campo di allenamento e lo stadio. Ecco tutte le informazioni utili.

PROGETTO AVANZATO – Inter a lavoro per accelerare il progetto seconda squadra Under-23. Dopo l’esempio della Juventus, che con l’Under-23 ha ottenuto ottimi risultati nel campionato di Serie C e nella crescita dei giovani talenti, anche l’Inter punta a colmare il divario con le rivali (negli ultimi anni anche Milan e Atalanta). La società nerazzurra intende portare in campo la nuova squadra Under-23 già dalla prossima stagione, rafforzando così la sua filiera di sviluppo giovanile e facilitando il passaggio dei talenti dalle giovanili alla prima squadra.

Sede allenamenti e lo stadio dell’Inter Under-23

IMPIANTI – Il Centro Sportivo Giacinto Facchetti, meglio noto come “Interello”, è stato scelto come base per gli allenamenti della squadra Under-23. Gli allenamenti si svolgeranno sul campo sintetico del centro, che già ospita altre squadre del settore giovanile dell’Inter. Si tratta di un’organizzazione condivisa per ottimizzare le risorse e garantire a tutte le categorie giovanili uno spazio adeguato. Per quanto riguarda le partite casalinghe, l’Inter potrebbe puntare al “Varesina Stadium” di Venegono Superiore, una struttura moderna con una tribuna coperta di 600 posti.

COLLEGAMENTO – Il Varesina Stadium risponde ai requisiti infrastrutturali necessari per una partecipazione alla Serie C, con standard che ne fanno una sede ottimale anche per l’Under-23 nerazzurra. Inoltre, la società Varesina, attualmente al secondo posto nel Girone B di Serie D, è una società ambiziosa, già collegata all’Inter in quanto centro di formazione. La collaborazione tra i due club potrebbe risultare economicamente vantaggiosa per dividere i costi di gestione e mantenimento dello stadio, particolarmente se la Varesina dovesse ottenere la promozione in Serie C.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino