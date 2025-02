Inter Under 23, creazione ad un passo! La rivelazione di De Siervo

Gli amanti del calcio devono prepararsi: la creazione dell’Inter Under 23 è vicinissima. Ad annunciarlo è direttamente l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo.

INDISCREZIONE – Da mesi, ormai, circola l’indiscrezione della nascita dell’Inter Under 23. Il progetto della seconda squadra nerazzurra dovrebbe debuttare in Serie C, facendo da collante tra Prima Squadra e Settore Giovanile. Ascoltando le parole dell’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Servio, la realizzazione di questo piano è sempre più vicina. Il direttore, intervenuto in mattinata in Germania in occasione dell’evento SPOBIS, ha praticamente annunciato la creazione della seconda squadra.

Inter Under 23, il progetto della seconda squadra è sempre più reale!

INVESTIRE NELLA CRESCITA – Queste le parole rilasciate dall’Amministratore Delegato De Siervo in merito alla futura Inter Under 23: «È fondamentale valorizzare le “best practice” che stanno emergendo. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla Juventus, che è stata la prima in Italia a creare una seconda squadra, l’Under 23. Per dare un’idea dell’impatto economico di questa scelta, negli ultimi quattro anni ben 35 giovani del settore giovanile bianconero hanno esordito in Serie A, e solo negli ultimi due anni il Club ha generato circa 140 milioni di euro dalle cessioni di questi talenti. Questo modello di sviluppo sta iniziando a diffondersi anche in altri Club come Atalanta, Milan e presto Inter, dimostrando che investire nella crescita dei giovani può portare benefici sia tecnici che economici».