UFFICIALE – Inter Under-23, colpo in difesa: la formula dell’operazione

Continua a prendere forma la nuovissima rosa dell’Inter Under-23. Il club nerazzurro ha appena ufficializzato l’arrivo di un nuovo giovane difensore.

NUOVO ARRIVO – L’Inter Under-23 continua a compiere passi importanti sul mercato, che le permetteranno di intraprendere la nuova esperienza in Serie C nel miglior modo possibile. Dopo i rumors di ieri pomeriggio, adesso arriva la conferma direttamente dal club: arriva un nuovo calciatore della rosa di Stefano Vecchi. I nerazzurri, infatti, hanno ufficializzato l’acquisto di Simone Cinquegrano, difensore classe 2004 del Sassuolo. Presto potremo vedere già all’opera il nuovo innesto nell’amichevole della seconda squadra in programma domenica, proprio contro l’Inter di Cristian Chivu.

L’Inter Under-23 annuncia il nuovo acquisto Simone Cinquegrano

IL COMUNICATO – Come anticipato, ieri pomeriggio il difensore italiano ha fatto visita alla sede di Viale della Liberazione per mettere la propria firma sul contratto che lo lega alla seconda squadra. Il club nerazzurro dà l’annuncio del trasferimento attraverso questa nota ufficiale: «FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Simone Cinquegrano dal Sassuolo. Il difensore si trasferisce all’Inter U23 a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Club nerazzurro».