Inter Under-23, chiuso un altro acquisto! In sede per la firma: le cifre

rosegue a gonfie vele il mercato dell’Inter Under-23. La dirigenza nerazzurra porta a Milano un altro giovane talento per la seconda squadra allenata da Stefano Vecchi.

NUOVO COLPO – Dopo Simone Cinquegrano ufficializzato ieri, l’Inter Under-23 si prepara ad accogliere un altro giovane talento. Oggi, infatti, la giornata decisiva per la conclusione dell’operazione che porta nella seconda squadra nerazzurra un profilo giovane e di talento. Si tratta di Richi Agbonifo, attaccante esterno classe 2006 che nell’ultimo campionato Primavera si è particolarmente distinto con la maglia del Verona. Stamattina il calciatore ha svolto le visite mediche e adesso si appresta a concludere il classico iter che porta all’ufficialità.

Inter U-23, in arrivo anche Agnonifo dal Verona: tutti i dettagli sul contratto

DETTAGLI – Pochi minuti fa Agbonifo è stato pizzicato nei pressi di Viale della Liberazione. Il giovane calciatore, dopo aver svolto le visite mediche, oggi pomeriggio ha fatto il suo ingresso nella sede nerazzurra per firmare il contratto che lo legherà all’Inter Under-23 fino al 2030. Come spiegato dall’esperto di mercato Mattia Moretto, infatti, l’esterno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo, dal Verona, per circa 1 milione di euro a stagione per cinque anni.