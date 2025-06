Inter, una vecchia conoscenza nello staff tecnico di Chivu! Ecco chi è

L’Inter sta chiudendo la squadra di Cristian Chivu. Il nuovo allenatore dell’Inter potrebbe aver scelto il suo vice-allenatore. Da mercoledì la partenza tutti insieme verso la California per il Mondiale per Club.

RITORNO – Nel mentre si sta delineando la ripresa in vista del Mondiale per club, in casa Inter si sta cercando anche di definire i nomi per quanto riguarda lo staff tecnico di Cristian Chivu. Il nome prescelto come vice allenatore potrebbe essere quello di Giovanni Martusciello, ex allenatore della Salernitana nel corso di questa stagione nonché vecchia conoscenza in casa Inter. La storica spalla di Maurizio Sarri tra Empoli e Lazio, potrebbe tornare all’Inter dopo sei anni d’assenza. Nel 2017 lo stesso Martusciello era stato già presente alla Pinetina, nello staff di Luciano Spalletti a San Siro. Poi la scelta di tornare da Sarri alla Juventus prima di lasciarlo definitivamente e approdare in Serie B.

Inter, Martusciello vice Chivu: contatti in corso. Lo staff prende forma

ALTRO COMPONENTE – In attesa dell’annuncio di Chivu che avverrà domani, comincia a prendere forma lo staff tecnico che darà supporto all’allenatore rumeno. Sicuramente ci sarà Angelo Palombo, così come il preparatore atletico Rapetti. Faranno parte anche due ex collaborati di Simone Inzaghi, come Cecchi e Spinelli. Martusciello ha parlato con la società e potrebbe entrare a far parte dello staff interista.