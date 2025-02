Inter, una maratoneta! Quasi 50 gare l’anno – CdS

Con tre fronti aperti e la possibilità di andare fino in fondo, in casa Inter si guarda anche al passato. I nerazzurri, si legge sul Corriere dello Sport, hanno giocato quasi 200 partite nel giro di quattro anni.

NUMERI – In attesa della corsa finale per lo scudetto, in casa Inter si fa la conta delle partite giocate fino ad oggi. Come raccolto dal Corriere dello Sport, i nerazzurri giocano di più per vincere di più. Negli ultimi quattro anni dell’Inter sono arrivati i risultati, con i trofei messi in bacheca rispetto alle tante partite giocate. Nelle ultime quattro stagioni, considerando anche quella in corso, Lautaro Martinez e compagni hanno all’attivo ben 194 match e soltanto Fiorentina e Roma ne hanno disputati di più, rispettivamente 195 e 200. La differenza però, la fanno proprio i trofei con uno scudetto, due coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

Inter, un picco di 57 partite giocate in un anno

AMBIZIONE – Uno stimolo non da poco per i ragazzi di Simone Inzaghi: a questo poi, si aggiungerà anche il Mondiale per Club (insieme alla Juventus), un torneo destinato ad alzare il numero totale delle partite giocate in un anno. Nei 194 match giocati, ci sono stati almeno 50 match a stagione escluso l’anno scorso quando si fermarono a 49. L’eccezione però la fa il picco dei 57 nell’annata della finale di Istanbul (2022/23). Quest’anno invece, si supererà sicuramente il muro delle 50 partite, considerando le 13 gare di Serie A, la sfida di Coppa Italia e almeno due partite di Champions League più le 3 del Mondiale per Club. Oltre al blasone, per l’Inter ci saranno anche tanti premi economici oltre a voler riempire la bacheca. Dietro a Roma, Fiorentina e Inter, giù dal podio per partite giocate nell’ultimo quadriennio ci sono nell’ordine Milan (190), Atalanta (187), Juve (188), Lazio (183) e Napoli (173).