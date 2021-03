Inter, un nuovo positivo nel gruppo squadra. Oggi altri test

L’Inter comunica che sale a cinque il numero dei positivi al Coronavirus. Dopo D’Ambrosio, Handanovic, de Vrij e Vecino c’è un altro contagiato all’interno del gruppo squadra. Stavolta non si sa il nome, ma intanto oggi nuovi test per tutti.

NUOVO ANNUNCIO – Non si placa il focolaio in casa nerazzurra. Ecco l’ultimo aggiornamento: “FC Internazionale Milano – in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri – comunica che è risultato positivo un membro del gruppo squadra. Nella giornata di oggi sono stati effettuati nuovi test su tutto il gruppo”. La squadra, come noto, rimane in isolamento fiduciario e domani non giocherà Inter-Sassuolo.