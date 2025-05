Inter, l’ultimo grande passo! E si continua a monitorare un giocatore

Ci siamo, tra poco più di novanta minuti, si potranno tirare le somme di questa stagione. A Como arriverà l’Inter che si gioca lo scudetto insieme al Napoli.

ULTIMA – Venerdì sera lo stadio “Sinigaglia” sarà il palcoscenico dell’ultima giornata di Serie A 2024/2025, con il Como di Cesc Fabregas pronto ad affrontare l’Inter campione d’Italia. Una partita che, oltre a chiudere la stagione, potrebbe rappresentare anche il simbolo per due club. Da un lato l’Inter di Simone Inzaghi che nonostante i pronostici a sfavore dell’ultimo mese, potrebbero ricucire sul petto il tricolore. Dall’altro lato invece, i lariani che alla loro prima stagione in massima serie, hanno sorpreso per coraggio e identità di gioco. Il decimo posto finale è un risultato che certifica la crescita e pone le basi per un futuro ambizioso.

Inter, non solo il pensiero allo scudetto! Testa a Paz

TUTTI PAZ – Per l’Inter, la gara sarà l’ultima occasione per testare condizione e concentrazione prima della finale di Champions League. Ma sarà anche un match utile per monitorare da vicino Nico Paz, giovane talento argentino al Como. Apprezzato da tutta la dirigenza nerazzurra, Paz potrebbe però salutare già a fine stagione per far ritorno al Real Madrid, dove lo attende una maglia da titolare nelle Merengues dopo la parentesi italiani.