Inter, le ultime ore prima della finale: il programma prima del PSG

La marcia d’avvicinamento dell’Inter alla finale di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain entra nelle sue ore decisive. Dopo la rifinitura mattutina, svolta con grande intensità e concentrazione presso la “Fusball Arena München”, la squadra nerazzurra ha definito nel dettaglio le ultime tappe della preparazione in vista del calcio d’inizio previsto per le 21:00.

IL PROGRAMMA DI OGGI – Dopo l’allenamento di rifinitura di questa mattina e il pranzo delle 13, la squadra si sta meritatamente riposando e rilassando all’interno dell’Hotel che ospita l’Inter a Monaco di Baviera. Un momento fondamentale per recuperare energie mentali e fisiche prima del grande appuntamento. La giornata prosegue con una merenda programmata per le 17:45, seguita da un momento chiave: alle 18:00 è fissata la riunione tecnica di squadra, dove Simone Inzaghi ribadirà gli ultimi dettagli tattici, motiverà il gruppo e darà le istruzioni finali per affrontare l’ostico avversario francese. Sarà l’occasione per ribadire certezze e responsabilità, ma anche per trasmettere serenità e fiducia a un gruppo che ha saputo costruirsi questa opportunità con determinazione.

Il programma fino al pre-partita: poi il viaggio verso Monaco

PRIMA DELLA FINALE – Alle 19:00 è prevista la partenza per lo stadio: l’Inter lascerà l’albergo in pullman per raggiungere la “Fußball Arena”, già teatro della prestigiosa vittoria nei quarti di finale contro il Bayern Monaco. Un percorso simbolico, quello verso lo stadio, che accompagnerà i nerazzurri verso l’atto finale di una stagione europea esaltante.