Inter, le ultime da Appiano! Inzaghi prepara una sorpresa

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara alla sfida contro il Cagliari in casa. Il tecnico dell’Inter prepara qualche cambio a sorpresa in attacco e sugli esterni.

ALLENAMENTI – In vista della delicata sfida di questa sera contro il Cagliari a San Siro, Simone Inzaghi nell’allenamento di venerdì ha valutato bene le condizioni di Federico Dimarco che contro il Bayern Monaco si era goduto la vittoria dalla panchina. L’esterno nerazzurro giovedì aveva fatto parte dell’allenamento in gruppo mentre nell’ultimo allenamento ha partecipato a tutta la seduta con i compagni. Dall’altro lato invece, potrebbe essere Nicola Zalewski la sorpresa di giornata.

Inter, allenamenti completi per un rientrante

PROMOZIONE – Chi invece si è guadagnato la maglia da titolare è stato Davide Frattesi che ha regalato la vittoria in Champions League con il Bayern Monaco. Il centrocampista nerazzurro scenderà in campo dal primo minuto, con Nicolò Barella al suo fianco. In attacco invece, Simone Inzaghi sta optando per una maglia da titolare a Marko Arnautovic facendo riposare Marcus Thuram. Insieme all’ex Bologna ci sarà Lautaro Martinez, con Inzaghi che non vuole rinunciare al suo attaccante.In panchina ci sarà anche Mehdi Taremi che ha recuperato appieno dopo lo stop subito in Nazionale.