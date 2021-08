Terza maglia Inter, ufficiali i colori della divisa: definiti tutti gli abbinamenti

L’Inter non ha ancora presentato la terza maglia, ma uno spoiler ufficiale arriva dalla Lega Serie A, che ha ufficializzato tutti gli abbinamenti.

NUOVO LOOK – La terza maglia dell’Inter sarà interamente nera. Confermate le indiscrezioni apparse tempo fa, anche se il modello non è ancora noto a livello ufficiale (vedi articolo). Anche pantaloncini e calzettoni saranno neri, per un look total black come già avvenuto nella stagione 2019-2020. Dovrebbero esserci (ma qui si attendono conferme) degli inserti multicolori, con un disegno che rimanda alla maglia da trasferta della stagione 1990-1991. La Lega Serie A fa sapere anche che la prima divisa avrà pantaloncini e calzettoni a sua volta neri, mentre la seconda li avrà bianchi. Per quanto riguarda i kit da portiere dell’Inter grigio il primo, arancione il secondo e nero il terzo.