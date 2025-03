Inter-Udinese, tre conferme e un dubbio! La probabile formazione 

A poche ora da Inter-Udinese che si disputerà oggi 30 marzo alle ore 18 allo Stadio San Siro. Questi gli ultimi aggiornamenti della probabile formazione di Simone Inzaghi.

ATTESA – Simone Inzaghi si prepara alla delicata sfida di questo pomeriggio a San Siro contro l’Udinese, gara valida per la 30esima giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano all’incontro con 3 punti di vantaggio sul Napoli secondo e 6 sull’Atalanta terza, sconfitta nell’ultimo turno di Serie A. Gli uomini di Kosta Runjaic rappresentano un vero ostacolo alla corsa scudetto per l’Inter, con San Siro che non dovrà sottovalutare la sfida contro i friulani.

Inter-Udinese, ultimi dubbi da sciogliere

CAMBI – Rispetto alla vittoria di Bergamo contro l’Atalanta, Simone Inzaghi opterà per qualche cambio. In porta confermato Yann Sommer, con Benjamin Pavard in difesa insieme a Francesco Acerbi. Sul braccetto di sinistra spazio a Carlos Augusto che sostituirà lo squalificato Alessandro Bastoni. A centrocampo invece, Inzaghi si affiderà al trio delle meraviglie, con Calhanoglu in regia e Barella e Mkhitaryan ai lati. Unico dubbio in attacco, con Marcus Thuram titolare e insieme a lui salgono le quotazioni di Marko Arnautovic come partner d’attacco.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa (Aranutovic), Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.