Inter-Udinese, Thauvin lavora per esserci. La sensazione

Inter-Udinese sarà la prima sfida di Serie A per i nerazzurri dopo la sosta per le Nazionali attualmente in corso. Per l’occasione, il calciatore dei friulani Florian Thauvin punta al pieno recupero dall’infortunio.

LA SITUAZIONE – Inter-Udinese è un match valido per la trentesima giornata di Serie A. I nerazzurri si presentano alla sfida con l’obiettivo di provare a incrementare il vantaggio in Campionato sul Napoli, ora distante 3 punti, e l’Atalanta, a 6 punti dai meneghini dopo la sconfitta per 0-2 nello scontro diretto di Bergamo. Sfidare la squadra di Kosta Runjaic non sarà facile, stante l’ottima annata disputata dai friulani, ma i meneghini non possono mancare all’appuntamento con tre punti che potrebbero rivelarsi fondamentali per il conseguimento dell’obiettivo finale.

Inter-Udinese, Thauvin pronto al rientro

IL RECUPERO – In Inter-Udinese Runjaic spera di poter fare affidamento su Florian Thauvin, uno dei protagonisti della stagione dei bianconeri. Il calciatore francese, assente contro il Verona a causa di un problema fisico, sta usufruendo della sosta per le Nazionali al fine di recuperare pienamente dal fastidio accusato prima del match con gli scaligeri. Con l’ex Marsiglia in campo, la squadra friulana vedrebbe incrementate le proprie credenziali in occasione del confronto con i meneghini. Nella certezza che l’estro e l’intelligenza tattica del francese rappresentino due dei principali segreti della compagine di Runjaic.