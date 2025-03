Inter-Udinese, sarà emergenza: 3 pilastri sicuro fuori! C’è qualche rientro?

Inter-Udinese sarà la prima partita post sosta per la squadra di Simone Inzaghi, che dovrà subito ovviare a tre assenze pesantissime. Ma potrebbe esserci qualche recupero.

EMERGENZA – Insomma non è iniziata nel migliore dei modi questa sosta per le nazionali. Dopo l’emergenza Denzel Dumfries, che oggi dovrebbe fare gli esami, ieri si è aggiunta quella di Lautaro Martinez. Il capitano, out per un problema al bicipite femorale, lascia l’Argentina per ritornare in Italia. L’Inter, anche in questo caso, lo sottoporrà a degli esami strumentali. Ecco perché già contro l’Udinese, nel primo match dopo la pausa per le nazionali, la Beneamata dovrà necessariamente correre ai ripari. Anche perché, non solo mancheranno Lautaro Martinez e Dumfries, ma anche Alessandro Bastoni (squalificato). In un colpo solo, Inzaghi non avrà a disposizione i suoi tre giocatori più in forma. Ma ci sarà qualche rientro.

Per Inter-Udinese, Inzaghi ne dovrebbe recuperare tre

RECUPERI – Al netto di queste tre gravi assenze, Inzaghi può strappare un sorriso per il prossimo recupero di tre giocatori: Federico Dimarco, Matteo Darmian e Nicola Zalewski. Tutti e tre hanno lavorato ieri ad Appiano Gentile e domani faranno lo stesso con il resto del gruppo non partito in giro per il mondo. L’obiettivo è quello di esserci al 100% già per Inter-Udinese. Dimarco è out dalla partita di Napoli per un risentimento muscolare, Darmian dal match di Coppa Italia contro la Lazio per una distrazione muscolare, mentre Zalewski si è fatto male alla vigilia della partita sempre contro la Lazio per un risentimento muscolare. Il terzetto dovrebbe riuscire a recuperare già per il 30 marzo. Una notizia non da poco, visto l’imminente tour de force che aspetta l’Inter da qui fino a giugno.