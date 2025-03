Inter-Udinese, la probabile formazione: Inzaghi verso una scelta in difesa

Simone Inzaghi disegna la sua probabile formazione di Inter-Udinese. Un difensore sembra in vantaggio per la maglia da titolare al posto dello squalificato Alessandro Bastoni

IL RITORNO – La pausa per le Nazionali questa volta diventa quasi una benedizione per Simone Inzaghi. I suoi calciatori tornano dagli impegni di Nations League e di Qualificazione ai Mondiali senza apparenti problematiche fisiche, ma non solo. I nerazzurri fermi in infermeria da qualche tempo, come Federico Dimarco, Matteo Darmian, Stefan De Vrij e Nicola Zalewski, hanno sfruttato il momento di pausa per tornare in forma. Dovrebbero essere, infatti, tutti disponibili per Inter-Udinese. Resta solo una piccola incognita sul centrocampista polacco. Ma quali sono gli uomini scelti da Inzaghi nella probabile formazione, a due giorni dalla trentesima sfida di campionato?

Inter-Udinese, la probabile formazione disegnata da Inzaghi

I SOSTITUTI – I nerazzurri rientrati dagli infortuni sono tanti, ma restano ancora fuori figure importanti come Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. Inoltre, non sarà disponibile per Inter-Udinese anche Alessandro Bastoni, fermo per un turno di squalifica. Proprio per il sostituto del difensore italiano è in corso un ballottaggio, che vede un calciatore attualmente in vantaggio. Nella probabile formazione di Inzaghi, infatti, è Carlos Augusto quello con più probabilità di partire dal primo minuto domenica pomeriggio. Più basse le percentuali per un posto da titolare nella destra della difesa per Aurel Bisseck. Più certezze sembrano esserci per l’attacco, dove Inzaghi dovrà sostituire un pezzo da novanta come il ‘Toro’. Per farlo l’allenatore sceglie il connazionale di Lautaro Martinez, Joaquin Correa. Di seguito il resto della probabile formazione nerazzurro di Inter-Udinese.

Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.