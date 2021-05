Inter-Udinese, via libera ai mille tifosi a San Siro per la festa scudetto

È stata autorizzata la presenza di mille tifosi al San Siro domenica per la festa scudetto dei nerazzurri, impegnati in Inter-Udinese.

VIA LIBERA – È stata accolta la richiesta di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A. Come riporta “Calciomercato.com”, è arrivato il via libera alla presenza di mille tifosi allo stadio San Siro domenica. Nel pomeriggio ci sarà anche la festa scudetto dei nerazzurri, impegnati in Inter-Udinese. Gli spettatori saranno dipendenti del club, sponsor e famiglie dei giocatori.

Fonte: Calciomercato.com