Inter-Udinese, Inzaghi cambia mosse? Due nuove prove in allenamento!

L’allenamento nerazzurro della vigilia fornisce importanti e nuove indicazioni in vista di Inter-Udinese: Simone Inzaghi, infatti, effettua due prove inedite che potrebbero modificare la formazione.

TUTTO IN DISCUSSIONE – La formazione nerazzurra di Inter-Udinese sembrava ormai praticamente definita. Alla vigilia della gara valida per la trentesima giornata di Serie A, però, Simone Inzaghi rimescola tutte le carte. Importanti novità in merito alle scelte dell’allenatore piacentino arrivano dall’ultimo allenamento dei nerazzurri, andato in scena oggi pomeriggio ad Appiano Gentile. Nell’undici che domani pomeriggio partirà titolare a San Siro potrebbero esserci due novità a sorpresa.

Inter-Udinese, Inzaghi stupisce tutti alla vigilia: due nuove indicazioni dall’allenamento!

NUOVE MOSSE – L’assenza di Lautaro Martinez, ai box per infortunio, costringe mister Inzaghi a chiamare in causa i suoi sostituti. Fino a poche ore fa il prescelto per affiancare Marcus Thuram sembrava essere Joaquin Correa. Le quotazioni per una maglia da titolare in attacco, però, cambiano del tutto: adesso è Marko Arnautovic quello in vantaggio. L’austriaco, infatti, è stato provato maggiormente nel corso dell’allenamento odierno rispetto invece al ‘Tucu’. Discorso simile anche a centrocampo, anche se in questo caso a sorpresa. Finora, infatti, non era in dubbio la titolarità di Nicolo Barella, che invece potrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio a Davide Frattesi. Simone Inzaghi, come riporta Matteo Barzaghi su Sky Sport, ha testato in mezzo al campo proprio il numero sedici nerazzurro.