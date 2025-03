Inter-Udinese -6: infortuni, rientri e… Certezze: Inzaghi fa la conta!

L’Inter nella prossima sfida di campionato affronterà l’Udinese. I nerazzurri potranno contare su alcuni rientri importanti ma dovranno fare anche i conti con diversi infortuni.

LUNGO STOP – L’Inter si appresta a giocare la trentesima partita di Serie A contro l’Udinese, Domenica alle ore 18.00. I nerazzurri hanno come obiettivo i 3 punti per consolidare il primato in classifica e mettere sempre più pressione al Napoli. Tra l’Inter e la vittoria ci sono diversi infortuni che Simone Inzaghi dovrà mascherare per affrontare al meglio i friulani. Andrea Paventi su Sky fa il punto della situazione in casa dell’Inter prima dell’importante sfida che attende i nerazzurri: «La notizia di oggi importante sono gli esami sostenuti da Lautaro Martinez e Dumfries. Per quanto riguarda Dumfries c’è un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Uno stop un pochino più lungo. Verrà rivalutato settimana prossima per capire se all’andata contro il Bayern Monaco potrà essere a disposizione. Sicuramente le prossime tre contro Udinese, Milan e la trasferta di Parma, Dumfries non le giocherà. Invece risentimento ai flessori per Lautaro Martinez che è in via di guarigione».

Inter-Udinese, Inzaghi domani riparte: le pedine a disposizione

RIENTRI – Il giornalista di Sky Sport ha proseguito la disamina sull’Inter sottolineando come il capitano dei nerazzurri stia recuperando in fretta: «Lautaro Martinez salterà l’Udinese per poi rientrare tra il derby di coppa Italia e la trasferta di Parma. Poi ce ne sono tre che torneranno contro l’Udinese come Darmian, Dimarco che probabilmente saranno i titolari e Zaleski che sarà un’opzione a partita in corso e che partirà con molta probabilità dalla panchina. Ci sono altre assenze e squalificati come Bastoni, da valutare De Vrij per l’infiammazione al ginocchio da valutare i tempi di recupero. Questo è il bollettino medico. Quello che è sicuro, L’Inter recupera a perde qualche giocatore. La mediana sarà quella titolare con Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan. Il Turco è in crescita. Ha segnato 9 gol nella stagione corrente e Simone Inzaghi ne ha assoluto bisogno in questo momento».