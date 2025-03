Inter-Udinese, cosa aspettarsi sulla formazione? Inzaghi già riflette

Inter-Udinese sarà la prima partita post sosta per le nazionali della squadra di Simone Inzaghi. Ma ad oggi con quale formazione scenderà in campo la Beneamata?

LA SITUAZIONE – Al termine di questa sosta per le nazionali, l’Inter sarà attesa da un tour de force di fuoco con ben nove gare racchiuse tra fine marzo e fine aprile. Un tourbillon di partite, trasferte e incastri che deciderà la stagione della Beneamata, unica squadra italiana ancora in corsa in tutte le competizioni. La prima partita dopo gli impegni delle Nazionali sarà Inter-Udinese, match in programma domenica 30 a San Siro. Ma che Inter bisognerà aspettarsi? Più di un dubbio permane. Lunedì saranno da verificare le condizioni di Lautaro Matinez e Denzel Dumfries, con la speranza che nessuno torni con acciacchi o malanni fisici dalle rispettive uscite internazionali. Simone Inzaghi, inoltre, per Inter-Udinese dovrebbe anche recuperare tre infortunati: Federico Dimarco, Matteo Darmian e Nicola Zalewski.

La probabile formazione per Inter-Udinese: rientri!

PROBABILE – Inzaghi inizierà a preparare la partita tra Inter e Udinese a partire tra lunedì e martedì quando cominceranno a rientrare i vari nazionali in giro per il mondo. I tre recuperi, sopra citati, saranno appunto fondamentali per questa importante ripresa. Matteo Darmian, con molta probabilità, dovrà subito prendere il posto di Denzel Dumfries. L’olandese salterà quasi certamente il match con l’Udinese. A sinistra, il rientro di Dimarco sarà già importante. Infatti, la squalifica di Bastoni, costringerà Carlos Augusto ad arretrare il suo raggio d’azione, concedendo a Dimarco di giocare dal 1′ già domenica prossima. In avanti, senza Lautaro Martinez, con un Taremi a mezzo servizio (leggi le sue dichiarazioni) si candidano ad una maglia dal 1′ Thuram e Arnautovic. La probabile formazione per Inter-Udinese:

(3-5-2): Sommer; Pavard/Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic.