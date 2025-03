Inter-Udinese 2-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter è ripartita bene dopo la sosta vincendo 2-1 contro l’Udinese a San Siro. Di seguito alcune curiosità e dati statistici di Inter-Udinese.

INTER-UDINESE 2-1: CURIOSITÀ E DATI STATISTICI DELLA PARTITA

21 – Federico Dimarco (21 gettoni, nove reti e 12 assist) è uno dei tre difensori che ha partecipato a più di 20 gol nelle ultime due stagioni nei cinque maggiori campionati europei insieme ad Alejandro Grimaldo (30) e Jeremie Frimpong (25), entrambi del Bayer Leverkusen.

5 – L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro i friulani. Inoltre, a San Siro, i nerazzurri hanno fatto registrare una striscia aperta di sette successi consecutivi contro l’Udinese.

3 – Come i gol di fila segnati in Serie A da Davide Frattesi all’Udinese. Il centrocampista aveva timbrato lo scorso anno, quando l’Inter vinse 2-1 a Udine (gol che valse un pezzo di scudetto), e anche nella partita di andata dell’attuale campionato. Si tratta complessivamente del quinto gol segnato ai friulani.

24 – In questa stagione l’Inter è parecchia sfortunata sotto porta. Ieri contro l’Udinese, la squadra di Simone Inzaghi ha beccato il sedicesimo legno in Serie A e il 24esimo stagionale tra tutte le competizioni. A colpirlo ci ha pensato Davide Frattesi.

1 – Prima espulsione in questa stagione per Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Salterà dunque il match col Parma. Aveva già saltato una partita per squalifica contro l’Empoli.