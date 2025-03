Inter-Udinese, chi al posto di Lautaro Martinez? Un precedente curioso!

Sono in corso le valutazioni di Simone Inzaghi, che in Inter-Udinese dovrà necessariamente sostituire il suo titolarissimo Lautaro Martinez. Un precedente positivo potrebbe aiutare nella scelta.

ALLA RICERCA – Simone Inzaghi è immerso nella preparazione di Inter-Udinese, sfida della trentesima giornata in programma domenica alle ore 18.00. Per il rientro in campo dalla sosta l’allenatore nerazzurro dovrà fare a meno del suo capitano e leader Lautaro Martinez. L’infortunio, anche se in fase di guarigione, tiene fuori l’argentino per ancora qualche partita e costringe il mister piacentino a cercare l’alternativa più appropriata. Tra le varie incognite di formazione di Inter-Udinese, infatti, ce n’è una che pesa maggiormente: chi giocherà titolare al posto di Lautaro Martinez?

Inter-Udinese, Inzaghi sceglie il sostituto di Lautaro Martinez

SCELTA E PRECEDENTE – Le alternative a disposizione di Inzaghi sono principalmente due: Joaquin Correa o Marko Arnautovic, a supporto del titolarissimo Marcus Thuram. Difficilissimo, invece, pensare di vedere in campo dal 1′ Mehdi Taremi, tornato solo oggi ad Appiano Gentile dopo gli impegni con l’Iran. Il ballottaggio per la fase offensiva di Inter-Udinese attualmente vede in vantaggio l’argentino, che in questi mesi non ha avuto grandissimo spazio. L’infortunio di un titolare come Lautaro Martinez è una chance preziosa per il ‘Tucu’, che ha dalla sua parte un precedente curioso. Correa, infatti, è partito dal primo minuto anche nella prima gara andata in scena subito dopo la sosta dello scorso novembre. La partita in questione, giocata al fianco di Thuram, è quella vinta con largo margine (0-5) contro il Verona: proprio un gol dell’argentino, al’17’, aveva aperto la strada alla goleada nerazzurra.