Inter-Udinese, Brozovic ritorna titolare! Inzaghi ragiona sull’attacco − SM

Si avvicina Inter-Udinese. Brozovic dovrebbe ritornare dal primo minuto dopo i minuti da subentrato contro Milan e Sampdoria. Poi Inzaghi ragiona sull’attacco da schierare

LE ULTIME − Marcelo Brozovic si candida per una maglia da titolare per Inter-Udinese. Il regista croato è ormai pronto. Dopo i minuti contro Milan e Sampdoria, è arrivato il suo momento. Come riferisce Sport Mediaset, Brozovic ritroverà la titolarità che manca proprio dal match dell’andata alla Dacia Arena del 18 settembre. Inzaghi ragiona anche sull’attacco. Il ballottaggio tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku rimane aperto (vedi focus). Ad oggi il favorito sembra proprio il bosniaco, che è subentrato a Marassi.