Inter-Udinese, per 8/11 i titolarissimi: la probabile formazione − CdS

Domani Inter-Udinese alle 20.45. I nerazzurri vanno a caccia dei tre punti per confermarsi primi. Inzaghi non rischia nulla e manda in campo tutti i big a disposizione.

PROBABILE − Prima l’Udinese in campionato e poi la Real Sociedad in Champions League. Inzaghi non pensa al turnover, ma va a caccia dei tre punti con l’Inter migliore contro i friulani di Cioffi. Alcune scelte sono ovviamente obbligate, viste le assenze di de Vrij, Dumfries e Pavard. Dunque in difesa ci sarà l’avanzamento di Darmian a laterale tutta fascia e gli inserimenti di Bisseck come braccetto di destra e Carlos Augusto come braccetto mancino. Per il resto, confermati gli uomini di Napoli: dal centrocampo top fino al duo offensivo formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La probabile formazione di Inter-Udinese secondo il Corriere dello Sport.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez