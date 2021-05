Inter-Udinese 2-0, Young ed Eriksen la sbloccano per i campioni! Sensi KO

Termina il primo tempo di Inter-Udinese, sfida valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato italiano di Serie A. A sbloccare il risultato per i campioni d’Italia ci pensa Ashley Young dopo otto minuti, a cui si aggiunge il raddoppio di Chistian Eriksen da punizione. Sensi costretto a uscire per l’ennesimo infortunio muscolare.

PRIMO TEMPO – Otto minuti di gioco: questo il lasso di tempo che serve all’Inter per sbloccare il risultato. Bella azione di Young sulla sinistra, palla a Lautaro Martinez il cui tiro va a sbattere contro la difesa ma torna a disposizione di Young, tocco sotto a scavalcare Musso in uscita e 1-0. Giallo pesante al 26′ per Lautaro Martinez che entra duro su Rodrigo Becao per “ripagarlo” di un fallo subito in precedenza: diffidato, salterà la prossima partita (o la Supercoppa Italiana o la prima del prossimo campionato). Antonio Conte costretto al primo cambio della partita al 39′, quando Stefano Sensi deve uscire per un problema muscolare – l’ennesimo – e al suo posto entra Christian Eriksen. Ed è proprio il danese che, al 44′, batte un calcio di punizione dal limite che vale il 2-0, grazie anche alla deviazione della barriera. Dopo i due minuti di recupero concessi dal direttore di gara le squadre tornano negli spogliatoi per l’intervallo sul punteggio di 2-0.

INTER 2 – 0 UDINESE

MARCATORI: Young (I) all’8′, Eriksen (I) al 44′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 13 A. Ranocchia, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 8 Vecino, 12 Sensi, 5 Gagliardini, 15 Young; 99 Pinamonti, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 A. Radu; 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 9 R. Lukaku, 14 Perisic, 22 Vidal, 23 Barella, 24 Eriksen, 37 Skriniar.

Allenatore: A. Conte

UDINESE (3-5-1-1): 1 Musso; 3 Samir, 14 Bonifazi, 50 Rodrigo Becao; 16 N. Molina, 90 Zeegelaar, 10 De Paul (C), 11 Walace, 19 Stryger Larsen; 37 Pereyra; 7 Okaka.

A disposizione: 31 Gasparini, 96 Scuffet; 5 Ouwejan, 6 Makengo, 24 Battistella, 32 Llorente, 45 Forestieri, 64 Palumbo, 65 Rigo, 68 Basha.

Allenatore: L. Gotti

Note: Sensi (I) infortunato al 39′; Ammoniti: Lautaro Martinez (I) al 26′; Sostituzioni: Eriksen per Sensi (I) al 39′ Recupero: 2′