Inter a Udine con tre diffidati e un derby che incombe: lucidità!

L’Inter stasera giocherà contro l’Udinese per chiudere la trentunesima giornata di campionato. Inzaghi ha tre diffidati da gestire.

DIFFIDA − Stasera l’Inter giocherà sul campo dell’Udinese per chiudere la trentunesima giornata di campionato. I nerazzurri sono chiamati a vincere per riallontanare il Milan, che sabato pomeriggio ha battuto il Lecce per 3-0. Per gli Inzaghi boys serve un’altra, l’ennesima, grande prestazione della propria stagione. La strada verso la seconda stella non è lontanissima, ma per arrivare al traguardo servirà la massima attenzione e concentrazione. Questa sera al Bluenergy Inzaghi si affiderà sicuramente a Lautaro Martinez, Mkhitaryan e Pavard. Tutte e tre sono diffidati e con un cartellino giallo salterebbero la prossima sfida di campionato contro il Cagliari a San Siro. Subito dopo il match contro i sardi, arriverà il famoso Derby di Milano contro il Milan.

SCELTE − Una diffida pendente sulla schiena per il terzetto di Inzaghi. Difficilmente il mister piacentino farà i suoi calcoli in base a tale scenario. Non solo perché la partita contro l’Udinese sarà da affrontare con l’undici migliore e più in forma, ma anche perché l’emergenza infortuni obbliga il mister piacentino a fare delle scelte obbligate. Emergenza molto intensa in difesa con ben due giocatori out (Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij). Meno vale per gli altri due reparti. A centrocampo, c’è tanta abbondanza così come in attacco, anche se Marko Arnautovic ritornerà a disposizione solamente nella partita di stasera dopo un mese ai box.

ESPERIENZA − La sensazione è che Lautaro Martinez, Mkhitaryan e Pavard scenderanno in campo dal 1′ senza alcun tipo di problema. Certo, la diffida può pesare e se ci sarà da spendere un cartellino giallo sarà meglio farlo stasera, che domenica prossima contro il Cagliari. Ma tutti e tre hanno hanno l’esperienza e la maturità per gestire al meglio la situazione. Notevole da questo punto di vista la crescita del capitano nerazzurro, con nervi più saldi e freddi rispetto al passato.