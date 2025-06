Inter U23 in Serie C: la Covisoc emette il verdetto! Sbalzato il Milan

Il verdetto della Covisoc conferma le buone notizie per l’Inter U23: sarà debutto in Serie C per la seconda e nuova squadra nerazzurra. Il Milan futuro viene così sbalzato nei Dilettanti.

IL VERDETTO – Quanto si era prospettato nelle ultime settimane in merito alle squadre partecipanti al prossimo campionato di Serie C trova adesso fondamento. E la notizia è tutta a favore dell’Inter U23, che si prepara alla sua prima e storica stagione da debuttante. Stando a quanto riporta SportMediaset, infatti, la Covisoc ha accettato 56 delle 57 domande presentate per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Respinta quella della Spal, che ripartirà dalla categoria dei Dilettanti, a causa dell’incompletezza del dossier presentato, non avendo allegato la fideiussione all’iscrizione.

Inter U23, pronto il debutto in Serie C: ecco la situazione, col Milan Futuro che resta fuori!

IL QUADRO – Alla situazione della Spal si aggiungono le mancate iscrizioni di Lucchese e Brescia, che a causa di problematiche economiche e finanziarie è fallito. Vengono così riammesse in Serie C, dopo la retrocessione, Pro Patria e Caldiero Terme. Il posto libero viene occupato, quindi, dall’Inter U23 che era prima nella graduatoria dei ripescaggi. Resta fuori, invece, il Milan Futuro, retrocesso in Serie D dopo la sconfitta nei playoff proprio contro la Spal. Anche la seconda squadra rossonera, quindi, ripartirà dalla categoria dei Dilettanti. Per avere il quadro completo delle squadre partecipanti al campionato di Serie C 2025/2026 ora resta solo da scoprire chi tra Sampdoria e Salernitana resterà in Serie B, giocandosi il posto nei playout in scena tra pochi giorni.