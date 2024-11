Inter U-21, attenzione a un dettaglio. Per l’allenatore, possibile una suggestione

L’Inter U-21 rappresenta un progetto molto importante per il futuro dei nerazzurri in vista della realizzazione dell’obiettivo di trovare in casa soluzioni valide per competere dovunque.

IL PUNTO – Quello dell’Inter U-21 è un piano sul quale il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta punta con convinzione in vista dell’attuazione di un più ampio disegno concordato con la proprietà Oaktree. Muovendosi nel solco delle esperienze fruttuose sperimentate da Atalanta e Juventus, ma ora anche dal Milan, l’Inter ambisce a creare i presupposti per poter trovare in casa del materiale già forgiato per affrontare in maniera competitiva le sfide cui sarà chiamata la squadra nerazzurra maggiore. Piuttosto che ricorrere al mercato straniero, o alla ricerca del colpo italiano per cui vengono solitamente richieste cifre ingenti, i meneghini vogliono costruirsi la possibilità di determinare il proprio futuro con un patrimonio costruito in casa.

Inter U-21, le idee e le suggestioni

LA SITUAZIONE – Marotta si sta impegnando nel definire tutti gli elementi essenziali del progetto. L’obiettivo è quello di realizzare il proposito sin dalla prossima stagione, così da poter accelerare il processo volto alla graduale costruzione di una squadra che sia pronta a soddisfare due obiettivi. Il primo è quello di fornire con costanza calciatori all’altezza di un ruolo non da comprimari nella rosa di Simone Inzaghi. Il secondo è quello di essere competitivi in Serie C. L’esperienza dei bianconeri, ora all’ultimo posto nella classifica del proprio girone con 7 punti ottenuti in 14 partite, testimonia come il tentativo debba essere esperito facendo ricorso anche a calciatori pronti per competere nella Lega.

UNA SUGGESTIONE – Per quanto riguarda la figura cui sarà affidata la panchina dell’Inter U-21, un possibile nome è quello di Samir Handanovic, attualmente alla guida tecnica della squadra U-17. Il primo anno sulla panchina di un team giovanile potrà servirgli come esperienza formativa in vista dell’acquisizione di ruoli più importanti nei prossimi anni. Con i meneghini che seguiranno con attenzione i suoi progressi stagionali.