Inter, tutto in cinque giorni: doppia missione per i nerazzurri – CdS

Le cinque giornate dell’Inter per fare bottino pieno. I nerazzurri si preparano ad una doppia missione non banale e Simone Inzaghi non lascia nulla al caso.

DOPPIA MISSIONE – Prima il Parma, poi trasferta a Leverkusen contro il Bayer: insomma, l’Inter è chiamata ad una doppia missione, sottolinea il Corriere dello Sport, molto importante. Da un lato, riprendere la marcia in campionato dopo lo shock di Firenze e i terribili minuti legati a Edoardo Bove; dall’altro, chiudere la pratica qualificazione in Champions League. Cinque giorni per fare bottino pieno: fare sei punti per iniziare al meglio l’ultimo mese dell’anno. Oggi, l’Inter sfida il Parma a San Siro e lo farà con i migliori, ossia con la formazione che è scesa in campo per un quarto d’ora a Firenze. Poi martedì sera, volerà a Leverkusen. In Champions League, con una vittoria il pass verso gli ottavi di finale diretti, senza passare dai playoff, sarebbe praticamente cosa certa. Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso.

Parte il dicembre dell’Inter con qualche giorno in più di riposo

ENERGIE – Il mese di dicembre dell’Inter parte, dunque, col botto. Dall’infermeria, arriva la buona notizia relativa al rientro di Carlos Augusto, mentre Acerbi sarà preservato proprio per Leverkusen. In questi giorni di shock e poi nuovamente di serenità, l’Inter ha potuto recuperare le energie. L’ultima partita in campionato risale allo 0-5 di Verona, mentre l’ultima ufficiale è Inter-Lipsia 1-0 del 26 novembre in Champions League. Da oggi riparte il tour de force.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno