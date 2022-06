Inter, tutti vogliono restare e anche Inzaghi spera: ma sacrificio verrà fatto – CdS

Dall’Inter non vuole andare via nessuno, se lo augura anche Simone Inzaghi che presto incontrerà la società. Ma secondo il Corriere dello Sport, la società sarà costretta a cedere un big.

INCONTRO – L’Inter dopo aver rinunciato a Ivan Perisic, in scadenza di contratto, potrebbe dire addio a un altro big, o comunque trovarsi costretta. Sì, perché nonostante la fedeltà promessa da ogni singolo componente della squadra, un sacrificio verrà fatto. Milan Skriniar dice di voler diventare la bandiera del club, lo stesso vale per Alessandro Bastoni. Anche Lautaro Martinez ha promesso amore all’Inter. Intanto, lunedì Simone Inzaghi incontrerà la società per mettere – probabilmente – nero su bianco per quanto riguarda il rinnovo di contratto, ma anche per fare il punto sulle strategie di mercato.

IN USCITA – Se l’Inter trovasse un modo per trattenere sia loro sia Barella e Brozovic, per Simone sarebbe il massimo, ma le leggi del mercato portano a pensare che, anche sacrificando Pinamonti, Satriano, Esposito, Mulattieri e gli elementi in esubero (Sensi, Lazaro, Dalbert, Vanheusden, Radu e Sanchez), Beppe Marotta e Piero Ausilio non troveranno le risorse per risistemare il bilancio e rinforzare la rosa. Ecco perché probabilmente un big partirà.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

