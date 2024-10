Inter, tutti insieme appassionatamente: l’attacco si sblocca – CdS

La serata di martedì in Champions League contro la Stella Rossa è stata un doppio successo per l’Inter di Simone Inzaghi, che sta ingranando la marcia.

COME D’INCANTO – Fino alla partita contro l’Udinese di sabato scorso, in casa Inter emergeva una piccola preoccupazione. Lautaro Martinez era ancora a secco di gol, da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic neanche l’ombra e l’ultima rete di Marcus Thuram era firmata 30 agosto contro l’Atalanta. A Udine, come d’incanto si è capovolta la situazione. Prima, infatti, la doppietta del capitano dopo 141 giorni di astinenza, ripetutosi poi tre giorni dopo pure contro la Stella Rossa e in aggiunta le reti di Taremi (più due assist) e Arnautovic. Tutti insieme appassionatamente per un grande exploit europeo.

L’Inter segna in coro: ora sì che il turnover può aiutare!

TUTTI IN GOL – Un’Inter che segna in coro e in netta ripresa dopo il mini periodo senza vittorie tra Manchester City, Monza e Milan. E se fino all’anno scorso, i soli a spingere la carretta, scrive il Corriere dello Sport, erano Lautaro Martinez e Thuram, da quest’anno si può contare anche su Taremi e Arnautovic. L’iraniano, con classe ed esperienza, si è già inserito nei meccanismi di Simone Inzaghi. L’austriaco rispetto agli inizi della scorsa stagione, dove dopo poche partite dovette dare forfait per una distrazione muscolare, sembra già un altro giocatore. Così il turnover obbligato di Inzaghi può solamente far bene e dare i suoi frutti.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia