L’Inter tutta si interroga sui blackout: società in aiuto! Riecco Lukaku − CdS

Ad Appiano Gentile si è svolto un confronto a 360° di tutta l’Inter per fare terapia di gruppo in merito a questo inizio preoccupante di stagione. Società presente. Intanto si rivede Lukaku

TERAPIA DI GRUPPO − Confronto e terapia di gruppo in casa Inter per risollevarsi da una situazione piuttosto delicata. Le tre sconfitte in queste prime sei partite stagionali hanno condotto i nerazzurri in un tunnel da cui sembra difficile uscirne. Ieri ad Appiano Gentile è avvenuta un meeting chiarificatore tra società, staff tecnico e giocatori. Tutti hanno espresso le proprie idee e perplessità in maniera costruttiva con i vertici interisti (da Marotta ad Ausilio passando per Baccin e Zanetti) che si sono messi a disposizione per dare sostegno e supporto. All’Inter vige però anche un cauto ottimismo. La situazione non è così disastrosa e il tempo per recuperare e rimettersi in careggiata fortunatamente c’è ancora. Squadra e staff si sono interrogati principalmente sui blackout collettivi avvenuti contro Lazio, Milan e Bayern Monaco. Condizione fisica e mentale sicuramente da rivedere. Responsabilità anche sulla gestione dei cambi di Inzaghi. Non è un caso che Milan e Bayern Monaco abbiano trovato nelle ultime due partite gol subito prima che il tecnico effettuasse le sue sostituzioni.

COME BACK − Intanto è rientrato in Italia Romelu Lukaku, che oggi è atteso ad Appiano Gentile per riprendere la sua riabilitazione dall’infortunio muscolare. Big Rom è un fattore già indispensabile per questa squadra sia in termini tecnici che di leadership.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno