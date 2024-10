Inter, trittico in arrivo: il piano di Inzaghi! Barella? Mini bivio – CdS

Subito dopo la sosta per le nazionali, l’Inter dovrà giocare tre partite molto toste tra Serie A e Champions League. Simone Inzaghi ha già un piano per gestire al meglio la sua rosa. Barella oggi rientra, ma permane un dubbio.

PIANO – L’Inter oggi riprende gli allenamenti in vista di un rientro dalle nazionali di fuoco. Domenica, i nerazzurri saranno ospiti all’Olimpico per il big match dell’ottava giornata contro la Roma. Dopodiché, trasferta in Svizzera in casa dello Young Boys e poi rientro in Italia per giocare a Milano domenica 27 contro la Juventus nell’attesissimo derby d’Italia. Insomma, un trittico di partite niente male. Simone Inzaghi, scrive il Corriere dello Sport, ha già un piano per ovviare a tutte queste partite ravvicinate: ossia il turnover. Il tecnico interista manderà in campo l’undici tipo contro Roma e Juventus, mentre in Champions League, nel terzo turno di partite, manderà in campo diverse seconde linee. D’altronde, con tutto il rispetto per lo Young Boys, l’avversario non è dei più duri. Gli svizzeri, infatti, sono ultimi nel proprio campionato, hanno perso due gare su due in Champions League incassando otto gol e segnandone zero e hanno sostituito il proprio allenatore Rahmen, con il tecnico della formazione Under 21 Magnin.

Il piano di Inzaghi per la settimana di fuoco della sua Inter e l’enigma Barella

SCAGLIONATI – Oggi ad Appiano Gentile, il primo dei dodici nazionali a riabbracciare l’Inter sarà Arnautovic. L’austriaco, galvanizzato dalla doppietta contro l’Austria, ad esempio troverà spazio probabilmente dal primo minuto con lo Young Boys. Ma il rientro sarà scaglionato: oggi l’austriaco, domani gli italiani Bastoni, Dimarco e Frattesi, il turco Calhanoglu, il francese Marcus Thuram, gli olandesi de Vrij e Dumfries e l’albanese Asllani. Poi toccherà a Zielinski, Lautaro Martinez e Taremi. Chi sarà ad Appiano è anche Nicolò Barella. Il centrocampista sardo farà lavoro pieno nei prossimi quattro giorni, ma rimane da capire se Inzaghi lo rischierà sin da subito contro la Roma o se aspetterà la sfida di Champions League per ricollocarlo in mezzo al campo dal primo minuto. In tal caso, Frattesi, ieri di nuovo in gol in Nazionale, è pronto alla staffetta.

