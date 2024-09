Inter, la tripla M è all’orizzonte: i campioni d’Italia entrano in gioco!

Dopo la sosta si inizierà a fare sul serio e l’Inter campione d’Italia entrerà veramente in gioco. Tre test molto indicativi.

ORIZZONTE – MMM, no, non è l’acronimo di una nuova casa di distribuzione cinematografica, bensì le iniziali delle squadre che l’Inter dovrà affrontare a partire da domenica sera. Monza, Manchester City e Milan. Un trittico di partite non banale per ricominciare al meglio dopo la sosta per le nazionali. Per i campioni d’Italia, che hanno chiuso al primo posto il campionato d’agosto (sette punti in tre giornate), saranno tre test probanti e soprattutto indicativi. Non saranno di certe gare decisive, visto il momento iniziatico della stagione, ma potranno delineare, per certi versi, quello che sarà il percorso in Italia e in Europa dell’Inter da qui al termine dell’anno solare. Tre test diversi fra loro, ma comunque ricchi di insidie.

MONZA – Il primo dei tre test sarà contro il Monza di Alessandro Nesta. Dopo la sosta, si sa, inizia anche un altro campionato. I nerazzurri hanno chiuso le prime tre giornate con sette punti all’attivo, dimostrando grande forza, fame e voglia di competere ad alti livelli. Domenica sera, Simone Inzaghi ritrova un amico dello scudetto del 2000 con la Lazio. Si tratta della terza trasferta in Brianza, nella prima l’Inter trovò un beffardo pareggio in extremis (Caldirola), mentre nella seconda (l’anno scorso), i futuri campioni s’imposero con un netto 0-5. Domenica sarà tutt’altra una sfida. Il Monza è reduce da due punti in tre partite e nell’ultimo turno ha pareggiato contro la Fiorentina al Franchi, nonostante l’iniziale doppio vantaggio. La prima partita dopo la sosta è sempre ricca di ostacoli e insidie: serve massima attenzione.

MANCHESTER CITY – Dalla Brianza a Manchester. Dai ragazzi di Nesta ai giganti di Pep Guardiola. Insomma, se il primo test può rivelarsi insidioso, il secondo è da classificarsi come titanico. Di fronte, l’Inter si ritroverà i campioni d’Inghilterra in una sorta di replay/rivincita/rivisitazione della finalissima di Champions League del 10 giugno 2023. All’Etihad ovviamente non sarà una finale, ma il fascino e il prestigio rimangono tali. Uscire indenni dalla tana dei Citizens, che non perdono in casa in Champions League dal 2019 e in Premier League dal 2022, sarà praticamente un’impresa. Ma Manchester sarà un banco di prova assoluto per misurare la consapevolezza e la crescita raggiunte dalla truppa di Inzaghi.

MILAN – Chiamasi partita delle partite, perché il derby non è mai una partita banale. Soprattutto negli ultimi tempi. L’Inter, reduce da sei stracittadine vinte consecutive e dallo scudetto vinto in faccia ai cugini lo scorso 22 aprile, non vuole fermarsi. E dopo essere diventata l’incubo di Stefano Pioli, proverà a diventare anche quello di Paulo Fonseca. Appunto Fonseca, che potrebbe giocarsi il suo futuro al Milan già al primo derby dell’anno. Insomma, di carne a fuoco ce n’è: l’Inter è pronta a questo tour de force.