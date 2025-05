Inter, tre nomi sulla lista! Sarà un mercato mirato – TS

Nonostante la squadra sia ancora impegnata nella corsa a Champions League e scudetto, l’Inter ha già iniziato a progettare il futuro. Al centro del piano c’è il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi fino al 2027.

MERCATO – La rosa non subirà rivoluzioni, ma verrà ringiovanita con acquisti di qualità, si legge su Tuttosport. Addio ai parametri zero anziani o alle operazioni last-minute di fine mercato. L’esempio più chiaro è l’acquisto di Petar Sucic, concluso tra fine gennaio e inizio febbraio, per cui Oaktree ha approvato una spesa importante (14 milioni più 2,5 di bonus più il 10% sulla futura rivendita). Sucic è visto come il futuro erede di Davide Frattesi. Sulla stessa linea si muove la trattativa per Luis Henrique, un profilo giovane e con costi simili a quelli di Sucic.

Inter, mercato mirato ma con qualità

IDEE – Un discorso analogo riguarda anche Ange-Yoan Bonny del Parma, valutato circa 20 milioni. Il giovane attaccante, dalle caratteristiche simili a un Thuram ancora in fase di crescita, non comprometterebbe la gestione degli attaccanti, dove la titolarità di Thuram e Lautaro Martinez è sicura. Il Parma, noto per la cura dei giovani, potrebbe abbassare la richiesta inserendo una contropartita, con possibili nomi come Valentin Carboni (reduce da un infortunio al crociato) o Pio Esposito, che l’Inter vuole vedere in Serie A, soprattutto se lo Spezia non raggiungesse la promozione. L’Inter investirà anche in difesa, puntando su un giovane già conosciuto nel campionato italiano: Koni De Winter, 23 anni a giugno, valutato circa 30 milioni dal Genoa, ma con diversi club inglesi interessati. Anche qui la trattativa potrebbe essere agevolata da una contropartita gradita ai rossoblù. Infine, tra gli acquisti estivi ci sarà il riscatto di Nicola Zalewski dalla Roma, per una cifra di 6 milioni.

Fonte: Tuttosport