Inter, tre giorni di riposo ma non per tutti. Poi gruppo al completo

L’Inter di Inzaghi ieri ha battuto il Crotone in amichevole, confermando i progressi fatti in queste prime settimane di preparazione (vedi articolo). In mattinata i nerazzurri si sono ritrovati per l’ultimo allenamento prima del riposo del weekend (vedi articolo), ma non tutti lasceranno Appiano

GRUPPO QUASI AL COMPLETO – L’Inter di Simone Inzaghi contro il Crotone ha confermato i progressi fatti in queste prime settimane di lavoro pre-campionato. In particolare, Hakan Calhanoglu si è messo particolarmente in evidenza con un gol e tre assist. Il gruppo si è ritrovato stamattina per l’ultimo allenamento prima del consueto riposo del weekend. Tre giorni di relax per i nerazzurri, ma non proprio per tutti. Chi è arrivato da poco, infatti, rimarrà ad Appiano e continuerà a lavorare con parte dello staff di Inzaghi. Tra questi Romelu Lukaku, Matias Vecino, Alexis Sanchez, Arturo Vidal e Ivan Perisic. E la prossima settimana l’Inter sarà finalmente al completo con il rientro degli ultimi Nazionali, vale a dire Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Si rivedrà anche Christian Eriksen, che dopo un saluto ai compagni e al nuovo allenatore inizierà a svolgere gli esami necessari a stabilire il suo futuro (vedi articolo).