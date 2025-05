Inter, tre addii certi! Ma ora sono chiamati a rispondere – CdS

In vista della gara di Serie A contro il Torino, Simone Inzaghi si affida a tre giocatori che dall’anno prossimo non giocheranno più nell’Inter. A loro il doppio compito in queste ultime settimane, come spiegato dal Corriere dello Sport.

ADDII – Nonostante siano prossimi a dire addio all’Inter, adesso i nerazzurri hanno bisogno di loro. A fine giugno scadrà il contratto di Arnautovic e Correa e a nessuno dei due verrà rinnovato. Mentre Asllani, nonostante il rinnovo, non continuerà in nerazzurro dalla prossima stagione. Questo quanto scritto nell’edizione di oggi sul Corriere dello Sport. Intorno all’albanese l’Inter aveva riposto tante aspettative che alla lunga non sono state rispettate. In viale Liberazione puntano a incassare un bel gruzzoletto con la sua cessione. E lo stesso Asllani potrà avere l’opportunità di compiere il definitivo salto di qualità in un’altra piazza.

Inter, turnover a Torino e doppio lavoro per alcuni

LAVORO DOPPIO – Sia Asllani che lo stesso Arnautovic sono rimasti a guardare sia contro il Bayern Monaco che in semifinale di Champions League contro il Barcellona. Contro il Verona invece, loro due più Correa erano in campo. A decidere il match fu proprio il gol dell’albanese su rigore. E domenica contro il Torino avranno un’altra chance. Ora più che mai, infatti, per le gare che restano in campionato, prima di salutare, avranno un doppio compito. Il primo far riposare chi giocherà la finale di Champions League. Ma allo stesso tempo dovranno tenere accesa la fiamma per lo scudetto perché Inzaghi non vuole abdicare in anticipo. Per Torino, sono già tre i forfeit sicuri, visto che a Lautaro e a Pavard si è aggiunto Mkhitaryan, alle prese con un affaticamento alla muscolatura anteriore della coscia destra. L’armeno svolgerà per qualche giorno un programma personalizzato. Infine, resta qualche dubbio anche su Frattesi, dopo che il risentimento alla parete addominale è tornato a farsi sentire.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

©riproduzione riservata