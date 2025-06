L’Inter trattiene un pezzo di Inzaghi: niente Arabia per uno dello staff!

Simone Inzaghi vola in Arabia Saudita ma lascia all’Inter un pezzo prezioso del suo staff. Il club nerazzurro non vuole privarsi di una figura essenziale.

UNA PERMANENZA – Simone Inzaghi ha già raggiunto l’Arabia Saudita, per intraprendere la nuova avventura con l’Al Hilal. Lo seguirà anche il suo vice, Massimiliano Farris, che proprio oggi ha riservato un saluto speciale al mondo nerazzurro. C’è una figura appartenente allo staff dell’allenatore piacentino che, però, resterà ancora all’Inter. Si tratta di Mario Cecchi, uno dei collaboratori meno noti ma assolutamente essenziale per il gioco dei nerazzurri. Proprio per questo motivo il club interista ha scelto di non privarsene, volendo fortemente la sua permanenza a Milano.

L’Inter non si priva del tattico: Inzaghi vola in Arabia Saudita senza di lui!

IL RUOLO – Mario Cecchi e Simone Inzaghi lavorano insieme dai tempi della Lazio, ma adesso le loro strade si dividono, come spiega SportMediaset. Il tecnico vola in Arabia Saudita, mentre il suo collaboratore resta a curare l’organizzazione del gioco nerazzurro. La figura, quindi, sarà al servizio del prossimo allenatore interista – che, stando alle ultime novità, dovrebbe essere Cristian Chivu -, dando così continuità all’identità tattica della squadra. Il ruolo di Cecchi, infatti, è quello di guidare le esercitazioni sul campo e di intervenire anche nel corso della partita per dare nuove idee ed indicazioni sulla disposizione dei calciatori e sul cambio di gioco.