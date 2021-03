Inter, tra Suning e BC Partners situazione di stallo: i nodi della trattativa

Condividi questo articolo

Suning logo

L’Inter non conosce ancora il proprio destino. La trattativa tra Suning e BC Partners è infatti in stallo, secondo quanto riporta Bloomberg.

IN ATTESA – La trattativa tra Suning e BC Partners con l’Inter al centro vive una fase di stallo. Secondo quanto riporta Bloomberg, il fondo di private equity vuole approfondire le sue valutazioni per determinare la quotazione del club nerazzurro. Vi è inoltre molta incertezza riguardo alla quota di proprietà da acquistare. Si tratta pertanto di una normale sospensione della trattativa, ed è presto per escludere BC Partners dai fondi interessati al club della famiglia Zhang. Le due parti sono infatti in ottimi rapporti, e puntano a riallacciare quanto prima le discussioni.