Inter, tra poco al via i lavori anti Juventus: attesa per Brozovic e de Vrij

L’Inter nel pomeriggio inizierà ad allenarsi nuovamente ad Appiano Gentile per preparare il match contro la Juventus. Da capire se Brozovic e de Vrij potranno lavorare in gruppo

AL LAVORO − Al via i lavori anti Juventus per l’Inter. Nel pomeriggio, la squadra si ripresenterà ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la sfida contro i bianconeri. Ovviamente, Simone Inzaghi dovrà lavorare a ranghi ridotti visti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. L’attesa più importante riguarda però Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij. I due, secondo quanto riferito da Sport Mediaset, hanno smaltito gli infortuni al polpaccio e al soleo. Entrambi potranno ritornare in gruppo già da questo pomeriggio anche se le loro condizioni saranno continuamente monitorate per evitare ricadute.