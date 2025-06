Inter, tra attesa e ripartenza: Mondiale per Club, nodo allenatore e mercato

In casa Inter inizia il vero momento delicato. La società ha scelto il nuovo allenatore e ora si entra anche nel vivo per quanto riguarda il mercato estivo.

DELICATO – È un momento di transizione delicato ma strategico per l’Inter, che si prepara ad affrontare una nuova fase dopo una stagione ricca di delusioni e con l’obiettivo di tornare subito ai vertici. Il calendario non concede pause: lunedì 9 giugno la squadra si ritroverà ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione al Mondiale per Club, appuntamento storico che si disputerà a breve negli Stati Uniti, con la partenza fissata per mercoledì 11. Il gruppo si radunerà senza alcune pedine chiave, impegnate con le rispettive Nazionali, e con qualche incognita fisica: tra questi Pio Esposito, rientrato dallo Spezia ma frenato da un fastidio al ginocchio. Intanto si valutano anche i giovani rientrati dai prestiti, tra cui Valentin Carboni e Oristanio.



Inter, non solo mercato! Chiuso l’allenatore

ALLENATORE – Ma il tema più caldo in Viale della Liberazione resta la scelta del nuovo allenatore. Dopo il ciclo chiuso da Simone Inzaghi, la dirigenza è al lavoro per definire il profilo che guiderà la squadra nella nuova stagione. Il club ha deciso di puntare su Cristian Chivu dopo il mandato arrivo di Cesc Fabregas.