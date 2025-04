Inter, torna il ritmo di Barella! Con lui altra musica – CdS

Simone Inzaghi ritrova Nicolò Barella in perfette condizioni in vista della partita contro il Bayern Monaco. Come scrive il Corriere dello Sport, per i nerazzurri ci sarà il centrocampo già collaudato senza nessuno scherzo.

RITORNO – Archiviato il 2-2 contro il Parma con una formazione rivisitata, in casa Inter torna il sole con il rientro di Nicolò Barella. Come scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il dinamismo di Nicolò Barella è stato uno degli elementi che è mancato maggiormente nella ripresa contro i ducali. E adesso è tornata anche la grinta di Barella che contro il Parma era rimasto ai box per squalifica. Sabato, in campionato, Simone Inzaghi ha scelto una soluzione sperimentale, schierando sia Asllani che Calhanoglu titolari contemporaneamente. Domani a Monaco invece, Inzaghi avrà il centrocampo titolare con Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu.

Inter, Barella è carico! Il sardo guiderà i nerazzurri in terra bavarese

RICARICA – Contro il Bayern Monaco, Nicolò Barella tornerà con le pile ricaricate grazie anche al riposo forzato nel weekend. L’Inter intanto ritrova uno dei suoi leader, capace di trascinare il gruppo in un momento fondamentale. La Champions è ormai di casa, con l’azzurro che ha già dimostrato di saperci fare, avendo eliminato il Benfica due anni fa con due gol in poco più di una settimana, sia all’andata che al ritorno. A Monaco, Inzaghi si presenterà con il centrocampo collaudato. L’ala sarda sarà quello più fresco, grazie anche alla gestione fisica e di tempo che ha attuato Simone Inzaghi sullo stesso centrocampista sardo

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia