L’Inter torna a lavoro! Darmian recuperato ma un altro nerazzurro fuori – Sky

L’Inter torna a lavoro ad Appiano Gentile e ritrova a disposizione Darmian. Tra i giocatori assenti per il Mondiale e gli infortunati, ecco chi sarà disponibile per la tournée della prossima settimana a Malta. Di seguito gli ultimi aggiornamenti lanciati da Paventi nel corso della trasmissione di Sky Sport 24.

DI NUOVO A LAVORO – Appiano Gentile si ripopola di maglie nerazzurre. Proprio oggi l’Inter ha ricominciato gli allenamenti, che continueranno per tutta la settimana. Poi la partenza per Malta, dove gli interisti saranno occupati in due amichevoli. Come riporta Andrea Paventi, nel corso del collegamento su Sky Sport 24, Romelu Lukaku non è l’unico che torna a disposizione di Simone Inzaghi. Anche Matteo Darmian, dopo il problemino riscontrato, comincia a stare meglio. Se il Nazionale belga, eliminato dal Mondiale, si unirà a breve alla squadra, Joaquin Correa (vedi articolo), invece, non partirà per la tournée organizzata dall’Inter. Per l’argentino, infatti, è sopraggiunto un nuovo infortunio, questa volta al tallone d’Achille.

Fonte: Sky Sport 24