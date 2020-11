Inter-Torino: tornano tante certezze per Conte, ma anche un ballottaggio

Antonio Conte Inter

Inter-Torino prenderà il via domenica, alle ore 15.00. Nella gara valida per l’ottava giornata di Serie A, Antonio Conte potrà riabbracciare molti dei suoi titolari, ma a centrocampo vedremo ancora alcuni ballottaggi.

CERTEZZE – L’Inter che si appresta ad affrontare il Torino nell’ottavo turno di Serie A ritrova tanti giocatori, e con loro tante certezze per Antonio Conte. A partire dalla sua coppia d’attacco: Lautaro Martinez riabbraccia il fedele compagno Romelu Lukaku. Il numero 9 rientra dalla sosta rigenerato, essendosi messo alle spalle i problemi fisici che lo avevano frenato nelle ultime settimane. Col Belgio ha giocato 180 minuti, mettendo a segno un assist e due reti. Uno score che genera ottimismo in casa Inter, soprattutto in vista del prossimo filotto di gare. E con ogni probabilità contro il Torino si vedrà anche la difesa titolare. Anche a Milan Skriniar la pausa delle nazionali ha fatto bene, per mettere minuti nelle gambe e superare definitivamente il periodo di stop obbligato causa Covid-19. E dal lato opposto dello slovacco ci sarà Alessandro Bastoni, che torna con uno status di certezza del prossimo futuro dell’Italia.

BALLOTTAGGI – Nel centrocampo Inter si potrebbero invece vedere diverse alternanze contro il Torino di Marco Giampaolo (ancora positivo al Covid-19). Soprattutto sulla corsia esterna di destra, il regno di Achraf Hakimi. Un regno di cui il marocchino deve reimpossessarsi, tornando sui livelli visti agli albori di questa stagione. Qui però Conte ha diverse alternative a disposizione, e la scelta finale dipenderà dall’approccio tattico che il tecnico intende disegnare per questa partita. Alle spalle di Hakimi scalpitano infatti Matteo Darmian e Danilo D’Ambrosio, decisamente più riposati. Soprattutto il primo, che ha potuto allenarsi con tranquillità durante la sosta, e che potrebbe candidarsi per una maglia da titolare contro la sua ex squadra.