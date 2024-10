VIDEO – Inter-Torino, Thuram da sogno ma quanti errori! | Inter-News Web TV

In Inter-Torino i nerazzurri ottengono un’altra vittoria in campionato, anche grazie alla magnifica tripletta di Marcus Thuram. Restano, però, troppe disattenzioni ed errori in difesa. Ne ha parlato nel suo approfondimento su Inter-News Web Tv il nostro Emanuele Rossi.

ANALISI DELLA PARTITA – La squadra di Simone Inzaghi esce vittoriosa anche da Inter-Torino. La nota lieve della partita, oltre ovviamente ai tre punti conquistati per la classifica, sono i tre gol messi a segno da Marcus Thuram. L’attaccante francese, titolare al fianco di capitan Lautaro Martinez, in occasione di Inter-Torino ha siglato la sua prima tripletta in maglia nerazzurra. Vi è, però, anche una nota spiacevole della serata: i troppi errori in difesa che non possono non preoccupare. L’analisi nel dettaglio del nostro Emanuele Rossi nel video di seguito per la Inter-News Web Tv.

