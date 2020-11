Inter-Torino: Sensi si allena ancora a parte, possibilità ridotte? – Sky

Inter-Torino di domenica pomeriggio potrebbe non essere ancora la partita in cui i nerazzurri ritroveranno finalmente Stefano Sensi. Il centrocampista si allena ancora a parte e una sua presenza anche solo in panchina contro i granata sembra essere ormai improbabile

In casa Inter si attende con ansia Stefano Sensi, alle prese da tempo con l’ennesimo problema fisico. Si immaginava che la volta buona potesse essere Inter-Torino di domenica pomeriggio, il centrocampista azzurro era infatti disponibile almeno per un posto in panchina, ma potrebbe saltare anche questa giornata. Il giocatore infatti si è allenato a parte anche oggi e le sue possibilità di vederlo domenica si riducono. Sarà importante l’allenamento di domani in cui Antonio Conte farà le sue valutazioni e prenderà una decisione sull’ex Sassuolo. A riportarlo è Andrea Paventi per “Sky Sport 24”.