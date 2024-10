Inter-Torino, le probabili formazioni per la 7ª giornata di Serie A

Inter-Torino si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio San Siro di Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la settima giornata di Serie A.

INTER-TORINO, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Stasera l’Inter va a caccia del terzo successo di fila dopo quelli contro Udinese e Stella Rossa. Simone Inzaghi farà una sorta di copia-incolla della partita di Udine. La conferma più pesante dovrebbe essere quella di Yann Aurel Bisseck al posto di Benjamin Pavard. A centrocampo, c’è Frattesi per Nicolò Barella. Mentre in attacco, ritorna, dopo il turno di riposo in Champions League, la Thu-La Thuram-Lautaro Martinez. Ancora out Nicolò Barella, che salta la seconda convocazione in Nazionale consecutiva.

INTER-TORINO, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Quanto al Torino, i granata provano lo scatto a San Siro dopo il KO in casa contro la Lazio. La squadra di Vanoli ha gli stessi punti dell’Inter, ossia 11. Il tecnico, ex aiutante di Antonio Conte al Napoli, dovrebbe puntare su un attacco “pesante”, composto da Duvan Zapata e Ché Adams. In mezzo al campo, ci sarà la qualità di Ricci con Ilic e Linetty a supporto. Vanoli ha a disposizione due ex nerazzurri, ossia Lazaro e Karamoh. Gioca dal primo minuto solo l’austriaco.

Inter-Torino, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Josep Martinez; Dumfries, de Vrij, Zielinski, Arnautovic, J. Correa, Asllani, Pavard, Carlos Augusto, Palacios, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Buchanan (infortunato), Barella (infortunato)

Torino (3-5-2): Milinkovic Savic, Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Adams.

In panchina: Paleari, Donnarumma, Maripan, Balcot, Vojvoda, Dembele, Sosa, Tameze, Gineitis, Vlasic, Karamoh, Sanabria.

Allenatore: Paolo Vanoli Indisponibili: Ciammaglichella (infortunato), Nije (infortunato), Schuurs (infortunato), Savva (infortunato) Arbitro: Matteo Marcenaro (sezione di Genova), Giallatini-Bercigli-Colombo, Var: Abisso, Avar: Aureliano.