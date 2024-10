Inter-Torino, probabile formazione: verso una riconferma pesante!

Manca sempre meno a Inter-Torino, match valido per la settima giornata di Serie A. Nuovi aggiornamenti sulla probabile formazione di Inter-Torino.

IL PUNTO – Vigilia di Inter-Torino, ultimo match prima della sosta. I nerazzurri vorranno vincere per conquistare il terzo successo di fila dopo quello di Udine contro l’Udinese e quello contro la Stella Rossa in Champions League. Martedì, Simone Inzaghi ha fatto un corposo turnover dando spazio a chi ha giocato di meno nelle scorse settimane, come Marko Arnautovic e Mehdi Taremi che hanno ripagato con un gol a testa (due assist pure per l’iraniano). Ma contro la squadra di Paolo Vanoli, il quale si è esibito oggi in conferenza stampa, Inzaghi potrebbe rimettere in campo l’undici vincente di Udine: copia e incolla.

Inter-Torino, probabile formazione: Bisseck ancora verso la titolarità

Se dovesse essere confermata la probabile formazione delle ultime ore, sarebbe una riconferma molto pesante quella di Yann Aurel Bisseck. Il tedesco giocherebbe, infatti, la sua seconda partita titolare di fila dando un grandissimo segnale nei confronti di Benji Pavard, il quale non è stato nuovamente convocato in nazionale dalla sua Francia. Piano piano, dunque, il gigante tedesco sta prendendo sempre più spazio. In avanti, pronta la Thu-La, Thuram-Lautaro Martinez. Mentre, Davide Frattesi sarà nuovamente la mezzala al posto dell’infortunato Nicolò Barella. La probabile formazione:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.