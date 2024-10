Inter-Torino, probabile formazione: un ritorno e una bagarre – CdS

Domani l’Inter ritorna in campo per giocare in campionato contro il Torino. Simone Inzaghi cambierà ancora rispetto al successo in Champions League. La probabile formazione di Inter-Torino.

ULTIME – Verso Inter-Torino. Oggi è già vigilia di campionato, con i nerazzurri che affronteranno la squadra di Paolo Vanoli, una delle rivelazioni di questo primissimo scorcio di stagione. A proposito del tecnico granata, oggi parlerà in conferenza stampa. Ieri l’Inter si è allenata sotto una pioggia torrenziale in quel di Appiano Gentile, oggi nuovo allenamento che dirà molto sull’undici che Simone Inzaghi schiererà domani sera a San Siro. Si prospetta, scrive il Corriere dello Sport, un ritorno della Thu-La in attacco: ossia il tandem formato da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Ma attese altre novità nella probabile formazione di Inter-Torino.

Inter-Torino, la probabile formazione: Zielinski scalpita

PROBABILE – Dopo i mutamenti in Champions League, Inzaghi dovrebbe ritornare con l’Inter base. Dunque, attesi i rientri di Francesco Acerbi in difesa, Federico Dimarco e Matteo Darmian sulle fasce così come quello di Davide Frattesi in mezzo al campo (sostituto naturale di Nicolò Barella, ancora infortunato). In pratica, sarà l’Inter di Udine con un solo dubbio ancora da sciogliere: Piotr Zielinski o Henrikh Mkhitaryan. Più il rientro di Benjamin Pavard, che già aveva giocato titolare in settimana. Ad oggi, secondo il Corriere dello Sport, il polacco è davanti. La probabile formazione:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.